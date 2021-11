Sondermüll-Entsorgung : Das Schadstoffmobil kommt am Samstag nach Schenefeld

Das Schadstoffmobil ist dazu da, Sondermüll fachgerecht und umweltfreundlich zu entsorgen. Am Sonnabend, 20. November, kommt es nach Schenefeld.

Schenefeld | Wer in Schenefeld noch Farben, Lacke, ausgediente Batterien, abgelaufene Medikamente und diverse Reste an Haushalts- oder auch Gartenchemikalien abzugeben hat, der kann am Sonnabend, 20. November, in der Zeit von 8.30 bis 10.00 Uhr das Schadstoffmobil nutzen. Letzter Termin 2021 Dieser Termin wird der letzte im Jahr 2021 sein. Das Schadstoffmobi...

