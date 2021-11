Wegen Corona : 3G-Regelung nun auch in Schenefelder Stadtbücherei

Auch in der Schenefelder Stadtbücherei greift von nun an die 3G-Regel. Außerdem dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin Pflicht.

Schenefeld | Aktuell verschärfen sich die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein wieder. Seit Montag, 22. November, gilt auch in der Stadtbücherei Schenefeld nun die 3G-Regelung. Prüfung der Impfausweise mithilfe der CovPassApp Ein Einlass ist also nur möglich, wenn die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Als Tests sind ein maximal 24 Stunden alter...

