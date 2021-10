Konzert im Schenefelder Juks : Carl Verheyen: „Ich habe meine Leidenschaft gefunden“

Normalerweise spielt er in den großen, ausverkauften Konzertsälen dieser Welt – jetzt war er zu Besuch im Schenfelder Juks: Der Weltklassegitarrist Carl Verheyen überzeugte mit brandneuen, selbstgeschriebenen Songs.

Schenefeld | Es war ein ganz besonderes Konzert am vergangenen Freitag (8. Oktober) im Schenefelder Juks: Musiklegende Carl Verheyen spielte ein intimes, sehr privates Konzert vor nur in etwa 50 Zuschauern. Die Magier der Musik Verheyen begeisterte sein Publikum vom ersten Ton an, überzeugte an der Gitarre mit melodischem Rock, dazu seine gefühlvolle Stimme ...

