Bundestagswahl : Ralf Stegner diskutiert mit Schenefeldern über Asylpolitik und Klimaschutz

Stegner präsentierte in der Diskussionsveranstaltung seine politischen Schlaglichter und erklärte, was sich die SPD für Deutschland und Europa in Sachen Zukunft, Sozialpolitik und sozialer Gerechtigkeit vorgenommen hat.

Schenefeld | Ralf Stegner, SPD-Bundestagskandidat für den Kreis Pinneberg war am Mittwoch (18. August) nach Schenefeld gekommen, um sich mit den Bürgern auszutauschen und Fragen zu stellen. Zunächst stand er an einem Infostand im Stadtzentrum Schenefeld für Gespräche bereit, abends lud er zur Diskussionsveranstaltung im Juks ein. 40 Gäste im Juks Der Einladu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.