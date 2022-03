Floorball-Bundesliga : Blau-Weiß 96 Schenefeld unterliegt DJK Holzbüttgen mit 4:8

Die Floorballer aus Schenefeld kämpfen tapfer, müssen sich am Ende dennoch DJK Holzbüttgen geschlagen geben. In der Sporthalle Achter de Weiden entscheidet das zweite Drittel.

Schenefeld | Sie versuchten alles, lagen nach dem ersten Drittel mit 2:1 in Führung – am Ende standen die Bundesliga-Flooorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld dennoch erneut mit leeren Händen da. Man musste sich DJK Holzbüttgen mit 4:8 (2:1, 0:4, 2:3) geschlagen geben. Erneuter Fehlstart der Schenefelder Die abstiegsbedrohten Schenefelder erwischten wie so hä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.