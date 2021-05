Kinder-Outdoorsport : Blau-Weiß 96 Schenefeld startet neues Kursangebot

Springen, laufen, spielen – der Klub bietet Kindern in drei Altersgruppen ab dem 5. Mai die Möglichkeit, sich zu bewegen.

Schenefeld | „Wir bringen Dein Kind mit unserem neuen Outdoor-Angebot wieder in Schwung“, wirbt Blau-Weiß 96 für einen neuen Kursus, der am 5. Mai beginnt. Es fällt in die Kategorie des Kinderturnens. Dabei wird gespielt, gesprungen und gelaufen und nebenbei wichtige motorische Fähigkeiten erlernt. Angebot in drei Altersgruppen Aufgrund der aktuellen Situati...

