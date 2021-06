Schenefeld : Betrunkener Sprinter-Fahrer mit geklautem Roller erwischt

Die Polizei kontrollierte den Fahrer aus Hamburg am frühen Samstagmorgen (5. Juni) – und stellte dabei nicht nur erheblichen Alkoholkonsum fest.

Schenefeld | Die Schenefelder Polizei hat am Samstag (5. Juni) einen Mann erwischt, der nicht nur betrunken Auto gefahren ist, sondern im Stauraum seines Sprinters auch Diebesgut geladen hatte. Deutlich über zwei Promille Um 4.22 Uhr passierte ein Sprinter die Beamten in einem Streifenwagen im Swatten Weg. Bei der anschließenden Kontrolle in der Luruper Haup...

