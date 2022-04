Stadtbücherei Schenefeld : Bestseller-Autorin Fenja Lüders liest aus ihrem neusten Buch

Fenja Lüders verbindet in ihrer neuesten Familiensaga „Der Friesenhof – Auf neuen Wegen“ Romantik, Drama und eine spannende Familiensaga. Am Mittwoch (18. Mai) ist sie zu Gast in der Stadtbücherei Schenefeld.

Schenefeld | Ostfriesland, 1948: Um den Verkauf des Familienhofs im friesischen Marschland abzuwenden, fängt die junge Gesa als Packerin in einem Teehandel an. Sie wird bald zur rechten Hand des Juniorchefs. Sie kommen sich näher. Als die beiden sich verlieben, entstehen einige Probleme und die junge Frau muss um ihr Glück kämpfen. Fenja Lüders verbindet in ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.