Menschen mit Behinderung : Erste Corona-Impfung bei der Lebenshilfe Schenefeld

Die Erleichterung ist groß. Aufgrund ihrer Vorerkrankung sind die Bewohner der Einrichtung besonders gefährdet.

Schenefeld | Die Bewohner und Mitarbeiter der Lebenshilfe-Wohngruppen in Schenefeld haben in dieser Woche die erste Corona-Impfung erhalten. Das teilt Anne Woest, Pressesprecherin der Lebenshilfe, mit. Behinderte besonders gefährdet Die in Hamburg gelegenen Wohngruppen plus Mitarbeiter erhielten bereits vor drei Wochen ihre Chance auf die erste Impfung, die ...

