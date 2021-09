Straßensperrung : Baumpflegearbeiten in der Schenefelder Lornsenstraße

Autofahrer müssen ab Montag, 4. Oktober, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Betroffen ist der nördliche Teil der Straße Richtung Halstenbek.

Schenefeld | Aufgrund von Knickeichen, die von einer Baumpflegefirma gepflegt werden müssen, kann es in Schenefeld zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der nördliche Teil der Lornsenstraße ist betroffen Betroffen ist der nördliche Teil der Schenefelder Lornsenstraße im Übergang zur Gemeinde Halstenbek. In dem Zeitraum von Montag, 4. Oktober, bis Mittwoch, 13. Ok...

