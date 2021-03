Bauarbeiten an der L104 : SH Netz saniert Strom- und Gasleitung in Schenefeld

Rund 1,6 Millionen Euro investiert der Netzbetreiber in das Bauvorhaben.

Schenefeld | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) nutzt die anstehende Sanierung der L104 (Blankeneser Chaussee, Hauptstraße und Halstenbeker Chaussee) in Schenefeld, um ihre Strom- und Gasnetze in diesem Bereich zu modernisieren. Rund 1,6 Millionen Euro investiert der Netzbetreiber in das Bauvorhaben. Die Arbeiten an der Landesgrenze von Schleswig-Holstein un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.