Schenefeld : Äste fallen auf Auto: Frau verletzt

Aufgrund der Witterung fiel ein Teil des schadhaften Baums in der Alten Landstraße auf ein Auto. Neben einer Passantin wurde auch ein Eichhörnchen-Baby verletzt.

Schenefeld | Die Feuerwehr Schenefeld ist am Mittwochabend in die Alte Landstraße alarmiert worden. Die Einsatzmeldung lautete dabei "Baum auf Auto - Menschenleben in Gefahr". Eine Passantin sowie ein Eichhörnchen-Baby waren von herabfallenden Baumteilen verletzt worden. Das teilt der Kreisfeuerwehrverband mit. Passantin ins Krankenhaus gebracht Bei einer et...

