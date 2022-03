Landtagswahl in Schenefeld : Internet, Cannabis, Schule: Das wollen Schüler von Politikern wissen

Lehrerin Angela Thee veranstaltet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern fast aller Parteien, unter anderem Bildungsministerin Karin Prien ist da. Die Schüler haben so einige Fragen vorbereitet.

Schenefeld | Warum ist das Schulsystem, wie es ist? Warum klappt es mit dem Distanzlernen nicht so gut? Und wann wird die Halfpipe in Schenefeld saniert? Sie hatten einige Fragen vorbereitet, die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Achter de Weiden. Denn zur anstehenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai hatte Lehrerin Angela Thee, Englis...

