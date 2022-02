Veranstaltung : „Abenteuer Urlaub“: Kunstfigur Werner Momsen kommt nach Schenefeld

Den richtigen Urlaub buchen und dem Alltag entfliehen: Das erwartet die Gäste im Schenefelder Forum am 1. April.

Schenefeld | Mit seinen nüchternen Alltagsbetrachtungen und seiner lässigen Art ist Puppenspieler Detlef Wutschik alias Werner Momsen am Freitag (1. April) in Schenefeld im Forum zu Gast. Thema des Abends ist Urlaub. „Wenn man mich fragt, warum ich reise, antworte ich: ich weiß wohl, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche“, so Momsen in der Vorankündigung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.