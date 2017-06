Schenefeld : 70 Jahre Awo

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Schenefeld | Viele Worte des Lobes und Dankes sind gestern im Juks in Schenefeld gefallen. Der Grund: Die Awo Schenefeld hat ihren 70. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten auch Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski und Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Bei aller Feierfreude zeigte sich aber auch, dass die Awo unter dem gleichen Problem leidet wie andere Traditionsvereine: dem Mitgliederschwund. Etwa 50 Schenefelder beteiligen sich derzeit noch an den Angeboten der Einrichtung – Tendenz sinkend.

Der Vorsitzende Albert Burs hofft auf Mund-zu-Mund-Propaganda, um die Angebote einer breiteren Bevölkerungsschicht bekannt zu machen. Außer den wöchentlichen Kaffeenachmittagen organisiert die Awo drei Ausfahrten pro Jahr, ein Grillfest und eine Weihnachtsfeier. Es sei schwer, die richtigen Angebote zu finden, die auch ankommen, so Buhrs. Das weiß auch Mitglied Christa Helmke, die sich seit Jahrzehnten bei der Awo engagiert und Trägerin des Ehrenpreises der Stadt Schenefeld ist. Bei ihr liegt die Vereinsarbeit in der Familie. Auch ihre Mutter war aktiv und hatte sie an die Awo herangeführt. „Da wächst man so rein. Und es macht einfach Spaß“, erläutert sie. Helmke hofft, dass auch künftig genügend Menschen den Wert von Geselligkeit erkennen, damit die Awo weiter bestehen kann – und nicht eines Tages ausstirbt.

Die Bürgervorsteherin hob in ihrer Rede die Bedeutung der Einrichtung für die Kommune hervor: „Die Awo war ein Geschenk für alle“, sagte sie über die Umstände bei der ersten Gründung im Jahr 1919. Damals habe sich die Organisation um die Altersbetreuung, die Jugendhilfe, und den Kinderschutz gekümmert und sich für behinderte Menschen eingesetzt. Im Dritten Reich wurde die Awo verboten und später wieder neu gegründet, berichtete Bichowski. „Seit 1947 ist die Institution in Schenefeld aktiv. „Welch ein schönes Jubiläum“, befand Bichowski. „Das heißt: 70 Jahre ein Herz für die Mitmenschen unserer Stadt“, lobte sie. Die Arbeit sei bis heute notwendig, „um den Finger in soziale Wunden zu legen“. Bürgermeisterin Küchenhof sagte, sie sei „sehr stolz und glücklich, die Awo in unserer Mitte zu haben“. Die Organisation sei eine Anlaufstelle für Menschen, die Geselligkeit suchen und in Not geraten. „70 Jahre zu bestehen – das ist eine Leistung.“

von Tanja Plock

erstellt am 23.Jun.2017 | 10:00 Uhr