Ausstellung in Schenefeld : 3D-Schaukästen im Miniaturformat laden zum Schmunzeln ein

von Tanja Plock

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Schenefeld | Eine Ausstellung der besonderen Art wird am Freitag, 17. November, in der Kunstkreis-Galerie in Schenefeld eröffnet. Jörg de Wolff stellte bereits im vergangenen Jahr seine Werke in der Stadt aus. Erneut handelt es sich um selbstgebaute kleine Schaukästen, in denen de Wolff Inhalte präsentiert, die aus dem alltäglichen Leben, Film und Fernsehen und der Politik stammen. Die hohe Resonanz zur ersten Ausstellung motivierte ihn, neue Miniaturen zu erschaffen.

Die Idee zu dieser besonderen Form kam dem Künstler nach seinem Ausscheiden aus dem Beruf. Als passionierter Zigarrenraucher kam ihm der Einfall, die geleerten Zigarrenkisten mit kreativem Leben zu füllen. Bei der Weiterentwicklung seiner Werke kam er auch auf die Nutzung von LED-Licht, um seine Darstellungen illuminieren zu können und ihnen so einen intensiveren Ausdruck zu verleihen.

Das Motto der diesjährigen Sonderausstellung lautet „Worte in 3D – Teil 2“ und ist im Kunstkreis Schenefeld im ersten Obergeschoss des Schenefelder „Stadtzentrums“, Kiebitzweg, an vier Tagen öffentlich zu besichtigen. Am Donnerstag, 16. November, werden die „Miniaturen mit Hintersinn“ bereits von 16 bis 20 Uhr zu sehen sein. Am folgenden Freitag, 17. November, wird die Ausstellung im Rahmen einer Vernissage von 18 bis 21 Uhr feierlich eröffnet. Wer die Kunst von de Wolff am Wochenende anschauen möchte, kann dies auch am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. November, jeweils von 16 bis 20 Uhr tun.

Die Schaukästen bieten unter anderem Inhalte zu den Themen „Crocodile Dundee“, „Pauli-Ente im Bällebad“, „Meuterei auf der Bounty“ und „Klimawandel – Schöne Bescherung“.