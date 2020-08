Zeugen gesucht : Schäden durch Graffitis: Polizei in Schwarzenbek sucht Sprayer

Der Schaden im Juli beläuft sich auf mehr als 7000 Euro. Zunehmend sind auch Privatpersonen betroffen.

21. August 2020, 07:58 Uhr

Schwarzenbek | Die Polizei in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sucht nach einem oder mehreren Sprayern, die in den vergangenen Wochen ihr Unwesen im Stadtgebiet getrieben haben. Demnach kam es wieder häufiger zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Neben Firmen und öffentlichen Einrichtungen sind auch zunehmend Privatpersonen betroffen. So wurden etwa Garagentore, ein Pkw-Anhänger und Gebäude besprüht. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen ein.

Besonders häufig aufgefallen sind folgende Buchstabenfolgen/Worte (sog. „Tags“):

Gott

Saik

Dope

Wood

HSV und entsprechende Symbole

Der Gesamtschaden beläuft sich allein im letzten Monat schätzungsweise auf mehr als 7000 Euro.

In den vergangenen Jahren gelang es der Polizei immer wieder, Sprayer zu überführen. „Sprayen“ sei kein Kavaliersdelikt. Werde ein Täter ermittelt, habe dieser sich nicht nur strafrechtlich wegen Sachbeschädigung zu verantworten, sondern müsse auch mit Schadenersatzforderungen der Geschädigten rechnen, teilt die Polizei mit.

Das Polizeirevier Schwarzenbek ermittelt und sucht nach Zeugen: Wer Hinweise zu den „Tags“ oder den Tätern machen kann, der melde sich bei der Polizei Schwarzenbek unter 04151/88940 oder per E-Mail an schwarzenbek.pr@polizei.landsh.de.

