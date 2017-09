Sanfte Kunst der Selbstverteidigung

vergrößern 1 von 2 Foto: plückhahn 1 von 2

„Sanfte Kunst“ bedeutet Jiu-Jitsu in der deutschen Übersetzung. „Sanft“ wird der Angreifer unter Kontrolle gebracht, waffenlos ist die Kunst der Selbstverteidigung der japanischen Samurai. Aber Jiu-Jitsu ist noch mehr: Das Ganzkörpertraining schult Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination sowie die Konzentration „und es macht sehr viel Spaß“, so Trainerin Gabriele Blankenburg-Hollender. Auch im SV Heidgraben ist das Interesse an dem Kampfsport groß.

Als 19-Jährige kam Blankenburg-Hollender über Freunde zu der Sportart, in der sie bereits nach zwei Jahren die Landesmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen errang. Im folgenden Jahr wiederholte sie ihren Erfolg. Seit dem Jahr 2000, damals noch in Bochum, trainiert sie, inzwischen Trägerin des 2. Dan, ihre eigenen Gruppen.

Nach ihrem Umzug nach Heidgraben hat Gabriele Blankenburg-Hollender Anfang 2015 im Heidgrabener SV eine Jiu-Jitsu-Sparte aufgebaut, die einzige in der Umgebung. Seitdem wachsen die zwei Gruppen kontinuierlich, rund 25 Kinder und 14 Jugendliche und Erwachsene trainiert sie regelmäßig. „Jiu-Jitsu eignet sich für jede Altersgruppe, für Einsteiger und für Trainierte und ist auch für Menschen mit Handicap geeignet“, sagt sie. Durch die Schulung von Konzentration und Koordination seien hier immense Fortschritte möglich.

Jetzt standen wieder die Gürtelprüfungen an. Insgesamt 19 Teilnehmende aus beiden Altersgruppen zeigten dabei ihr Können, neben der Fallschule auch die Techniken der traditionellen Kampfkunst in Grundform und Anwendung. Reaktion und Distanzverhalten spielten dabei ebenso eine Rolle wie Effektivität. „Für jede Angriffssituation gibt es vier oder fünf Abläufe, um diese zu parieren“, so Gabriele Blankenburg-Hollender. Es gebe allein 20 verschiedene Fauststöße. Zudem müsse das Timing zwischen den Partnern stimmen.

Alle 19 Teilnehmenden bestanden die Prüfung. Lucas Knies, Tjark Raasch und Kilian Klaff tragen jetzt den weißgelben Gürtel, Felix Möbius, Merle Wohlers, Leoni Wohlers und Alina Blauig den gelben, Anton Dumjahn, Vanessa Kitzing, Matty Lange, Julian Pollak, Viktor Grickschas und Tim Hollender bestanden die Prüfung für den gelb-orange Gürtel, Darlene Rajte, Joanna Grickschas, Florentine Töpfer, Maximilian Schwickart, Marten Dehn und Pawel Gruszcynkski für den Gürtel in Orange.

„Die Prüfungssituation ist immer besonders, die Aufregung ist einfach da“, erzählt die Trainerin. Dreieinhalb Stunden haben ihre Schüler Schübe und Hebel, Tritte, Schläge und Würfe gezeigt. „Am Ende war ich schweißgebadet, obwohl ich nur gesessen habe, so habe ich mitgefiebert.“ Wer gern das Jiu-Jitsu-Training kennenlernen möchte: Kinder von acht bis 14 Jahren trainieren freitags von 14.30 bis 16 Uhr in der Grundschule Heidgraben, Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene ab 16 Uhr. Bequeme Sportkleidung ist ausreichend, Sportschuhe sind nicht erforderlich. Los geht es wieder nach den Sommerferien.