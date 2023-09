Regen und hunderte Besucher – so lässt sich der Samstag auf der Campingmesse Caravan und Co 2023 zusammenfassen. Der Tag in Bildern.

1/16 Carsten und Anja Laabes haben sich in Rendsburg einen Wohnwagen gekauft – dann wurden sie vom Regen überrascht und fanden Unterschlupf bei einem Händler. Foto: Michelle Ritterbusch 2/16 Finja Börnsen (von links), Nico Schröder und Lisa-Marie Köhler suchten auf der Caravan und Co nach Inspirationen für den Selbstausbau eines Campers. Dabei ließen sie sich auch vom Regen nicht abschrecken. Foto: Michelle Ritterbusch 3/16 Gegen nasses Wetter hilft es, etwas Warmes und Leckeres zu essen – das sagen jedenfalls Steven Funk (links) und Peter Draeger. Foto: Michelle Ritterbusch 4/16 „Yes we camp" lautet das Motto der Caravan und Co und vieler Camper – auch bei Regen. Foto: Michelle Ritterbusch 5/16 Auf der Bühne im Nordic Van Village stehen Vorträge auf dem Programm. Auch die Camper Sven Mammach (links) und Christian Zahl teilen ihre Erfahrungen mit den Besuchern. Foto: Michelle Ritterbusch 6/16 Jule Krack ist froh, dass sie ihren Kaffee im Trockenen kocht. Aber auch die Kunden sind gut drauf: „Die Leute sind ziemlich entspannt und lächeln", sagt sie. Foto: Michelle Ritterbusch 7/16 Nicole Struve (von links) und Hendrik Rönnau wollen ein Campingmobil kaufen, denn ihr Wohnwagen ist ihnen zu unpraktisch geworden. „Mit einem Bus ist man flexibler", sagt Nicole Struve. Ronja Tank von Tank Reisemobile berät die beiden. Foto: Michelle Ritterbusch 8/16 Pfützen säumten die Wege auf der Caravan und Co am Samstag. Trotzdem kamen zahlreiche Campinginteressierte nach Rendsburg. Foto: Michelle RItterbusch 9/16 Moritz (links) und Reinhard Abitz sind im Regen in Rendsburg angekommen. Abgeschreckt hat die beiden das nicht: Sie sind „seit ewigen Zeiten" Camper. Mit ihren Hunden „Pascali" (links) und „Jette" waren sie am Samstag auf der Suche nach einem günstigen Wohnmobil. Foto: Michelle Ritterbusch 10/16 Thomas Burgau und Anja Menzel aus Tarp denken darüber nach, sich einen Wohnwagen anzuschaffen. „Den kann man einfach abstellen und die Gegend erkunden", sagt Thomas Burgau. Foto: Michelle Ritterbusch 11/16 Camper haben keine Angst vor Regen – das zeigte sich am Samstag auch auf der Caravan und Co, Foto: Michelle Ritterbusch 12/16 Wohnwagen, Wohnmobile, Zubehör und mehr können sich die Besucher auf der Caravan und Co in Rendsburg ansehen. Foto: Kathrien Arndt 13/16 Eine Hängematte auf dem Dach – auch das kann Camping im Jahr 2023 sein. Foto: Kathrien Arndt 14/16 Klein, praktisch, elektrisch: Die Fortbewegung abseits der großen Campingmobile setzt auf Nachhaltigkeit und E-Bikes. Foto: Kathrien Arndt 15/16 Zum Teil große Rabatte können die Besucher auf der Caravan und Co 2023 in Rendsburg bekommen. Foto: Kathrien Arndt 16/16 Großes Interesse an Wohnmobilen, Zubehör und mehr: Viele Menschen machten am Samstag einen Wochenendausflug zur Caravan und Co. Foto: Kathrien Arndt