Aus Eckernförde hat man einen kurzen Weg zur Caravan und Co.: Katharina Müller (33) ist diesen mit ihren Freunden Nadine (32) und Lennard Brockwitz (34) gefahren. Sie alle spielen mit dem Gedanken sich einen Camper zu kaufen – „naja, zwei“, wirft Nadine Brockwitz ein. „Sowas kommt aber nicht in Frage“, fügt ihre Freundin Katharina Müller mit Blick auf das Edelmodell hinter ihr an. Sie hat sich bereits in einen VW-Bus verliebt, der auch eher zum Budget passt: „Aber sonst lassen wir uns einfach inspirieren und schauen, was uns so gefällt.“

Foto: Jan Melchior Bonacker