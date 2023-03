Für die Rendsburger Feuerwehrleute war die Nacht auf Dienstag arbeitsreich. Foto: Jens Schnittka / Freiwillige Feuerwehr Rendsburg up-down up-down Feuerwehreinatz in der Nacht War es Brandstiftung? Zwei Feuer innerhalb von sechs Stunden in Rendsburger Gartenlaube Von Aljoscha Leptin | 14.03.2023, 09:08 Uhr

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg am Montagabend, 13. März, ein Feuer in einer Gartenlaube gelöscht hatte, wurde sie in der Nacht erneut alarmiert: Im selben Gebäude war erneut ein Feuer ausgebrochen. Ein Fall für die Kriminalpolizei.