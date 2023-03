Folgen des Streiks: Auch am Dienstag, 28. März, fielen Bahnfahrten auf der Strecke zwischen Rendsburg und Kiel aus. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Nachwirkungen des Streiks Zug zwischen Kiel und Rendsburg: Mehrere Verbindungen fallen aus Von Rainer Krüger | 28.03.2023, 12:39 Uhr

Böse Überraschung für Fahrgäste der Deutschen Bahn am 28. März zwischen Rendsburg und Kiel. Auch am Tag nach dem großen Warnstreik fielen Züge aus. Kunden am Bahnsteig ärgerten sich.