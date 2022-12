Der Polizei gelang in Rendsburg eine Verhaftung, die eigentlich gar nicht geplant war. Symbolfoto: Imago Images/Marius Bulling up-down up-down Zufallstreffer in Rendsburg Eigentlich wollten sie nur den Nachbarn verhaften: Polizisten schnappen Urkundenfälscher Von Aljoscha Leptin | 23.12.2022, 10:25 Uhr

Die Polizei wollte am Donnerstagabend, 22. Dezember, einen per Haftbefehl gesuchten Rendsburger festnehmen. Der Mann war nicht zu Hause. Dafür trafen die Beamten seinen Nachbarn an – und stellten fest, dass auch nach ihm gefahndet wurde.