Jens van der Walle (Vorsitzender Unternehmensverband Mittelholstein, links) und Geschäftsführer Sebastian Schulze stellen dem Rathaus ein schlechtes Zeugnis aus. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Bauland, Bauprojekte, Innenstadt Zu wenig Tempo: Unternehmensverband kritisiert Stadt Rendsburg Von Gero Trittmaack | 04.05.2023, 17:13 Uhr

Der Unternehmensverband Mittelholstein vermisst in der Rendsburger Verwaltung Expertise und Visionen. Auch in den eigenen Reihen ist nicht alles rosig: Die Stimmung in der Wirtschaft sei „grottenschlecht“.