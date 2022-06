Insgesamt zehn Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwader 51 werden für zwei Wochen nach Hohn verlegt. FOTO: imago images / Björn Trotzki up-down up-down Düsenjäger kommen „Tornados“ aus Jagel weichen im Juli nach Hohn aus Von Matthias Hermann | 29.06.2022, 13:48 Uhr

Auf dem Fliegerhorst in Jagel stehen Bauarbeiten an. Deshalb werden zehn Kampfflugzeuge für zwei Wochen umziehen. Der Flugplatz in Hohn gehört seit Anfang des Jahres zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“.