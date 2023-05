Mit einer Maschinenpistole zielt ein Beamter auf den Schützen im vierten Stock des Rendsburger Mehrfamilienhauses. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Großeinsatz in Pastor-Schröder-Straße Wut auf Krähen: Schütze von Rendsburg in Psychiatrie eingewiesen Von Eckard Gehm | 15.05.2023, 13:41 Uhr | Update vor 17 Min.

Nach den Schüssen auf Krähen in Rendsburg hat die Polizei in der Wohnung des Tatverdächtigen diverse Pistolen und Messer gefunden. Der Mann wurde zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen.