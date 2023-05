Bernd Eichstedt (links) und Andreas Schmidt vom Spann..an-Team haben die Eröffnung des Van-Centers vorbereitet. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Neu in Elsdorf-Westermühlen Eröffnung am 5. und 6. Mai – ehemaliges Autohaus wird zum Van-Center Von Rainer Krüger | 05.05.2023, 09:11 Uhr

Corona hat der Wohnmobilbranche einen Boom beschert. In Elsdorf-Westermühlen will die Spann...an-Gruppe dafür sorgen, dass sie auf Wachstumskurs bleibt. Deshalb eröffnet sie in der Hauptstraße 11-13 ein Van-Center – mit Programm für Interessierte.