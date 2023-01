Die Imland-Klinik in Eckernförde: Im Zuge des Insolvenzverfahrens droht ihr die Schließung. Foto: Birte Sieland up-down up-down Imland in der Insolvenz Druck aus Eckernförde: Besser eine privatisierte Klinik als gar keine Klinik Von Dirk Jennert | 19.01.2023, 15:12 Uhr

Unternehmer und Mediziner aus Eckernförde appellieren an den Kreistag, die Imland-Klinik in ihrer Stadt in eine private Trägerschaft zu überführen. Wenig Vertrauen haben sie in den Kreis als Träger.