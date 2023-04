Hier soll noch in diesem Jahr eine Fahrradstraße entstehen. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Neuer Gartenweg Büdelsdorf Nach jahrelanger Planung: Jetzt soll die Fahrradstraße für sicheren Schulweg kommen Von Aljoscha Leptin | 14.04.2023, 15:48 Uhr

Für Schüler in Büdelsdorf soll es sicherer werden. Für gut eine halbe Million Euro soll die Straße Neuer Gartenweg in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Läuft alles glatt, wird das Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen.