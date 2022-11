Dirk Draksal von „Dirks Tabakladen“ präsentiert seine WM-Fanartikel: Verkauft wird davon allerdings nichts. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Winter-WM in Katar Kaum Stimmung in Rendsburg und Büdelsdorf: Weihnachten toppt Fußball Von Jan Melchior Bonacker | 18.11.2022, 15:32 Uhr

Fast keine Fanartikel in den Läden, keine schwarz-rot-goldenen Girlanden an den Balkons – stattdessen überall Tannenzweige. Wenige Tage vor Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar will in Rendsburg noch keine Fan-Stimmung aufkommen.