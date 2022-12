Sperrzone: Für Radfahrer und Fußgänger ist der Bereich vor dem Abrisshaus in der Königstraße seit Monaten tabu. Ein Transparent wies bis Montag darauf hin, dass hier auch möglicher Wohnraum für Familien verfällt. Foto: Frank Höfer up-down up-down Bauruinen in Rendsburg „Andacht“ und Protestplakate: Widerstand gegen Schmuddel-Immobilie wächst Von Frank Höfer | 05.12.2022, 16:09 Uhr

Eine Gruppe von Bürgern will dem Verfall historischer Gebäude in Rendsburg nicht mehr tatenlos zusehen. Vor der Ruine an der Königstraße plant sie eine „Andacht“. Plakate nahmen das Verhalten der Stadt aufs Korn. Inzwischen wurden sie entfernt.