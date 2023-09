Schiffbau am Nord-Ostsee-Kanal Werft Nobiskrug: Superyacht-Neubau „Amoa“ hat Rendsburg verlassen Von Frank Höfer | 12.09.2023, 14:52 Uhr Im Audorfer See hielt sich der Neubau noch eine Weile auf, um den Kompass zu kalibrieren, bevor es auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Richtung Brunsbüttel weiterging. Foto: Frank Höfer up-down up-down

795. Neubau in der Firmengeschichte von Nobiskrug: Die Superyacht „Amoa“ hat am Dienstag, 12. September, Rendsburg hinter sich gelassen. Drei weitere Schiffe für Superreiche sind in Arbeit.