Die Schwebefähre zwischen Rendsburg und Osterrönfeld wird am Dienstag, 6. Dezember, den Betrieb nicht wieder aufnehmen. Auch in den kommenden Tagen sei nicht damit zu rechnen, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA-NOK) am Dienstag auf Nachfrage.

Nichts geht mehr: Die Schwebefähre am Rendsburger Anleger. Foto: Frank Höfer

Die Sperrung gilt seit Donnerstagmorgen, 1. Dezember. Am Tag davor waren erstmals Probleme an der Seitenführung des Fahrwagens aufgefallen. Der Schaden kam durch außergewöhnlich laute Fahrgeräusche ans Licht. Ursache: An dem tonnenschweren Fahrwagen war das Lager einer sogenannten Andruckrolle defekt. Sie sorgt dafür, dass die Antriebseinheit sicher in der Spur bleibt. Der Fahrwagen rollt auf Schienen über die Eisenbahnhochbrücke.

Die gelben Kreise zeigen die Positionen der Andruckrollen am sogenannten Balancier. Foto: WSA-NOK

„Ein Lager war total kaputt, ein weiteres hatte Spiel“, sagte Jörg Brockmann vom WSA. Daraufhin entschied sich die Kanalverwaltung, vorsichtshalber alle 16 Andruckrollen am Fahrwagen austauschen zu lassen.

Seit der Indienststellung der neuen Schwebefähre Anfang März gab es bereits 17 ungeplante Ausfälle. Die wichtige Verbindung über den Nord-Ostsee-Kanal war für mehr als 13 Millionen Euro komplett erneuert worden, nachdem Anfang 2016 ein Frachter mit dem Original der Schwebefähre kollidiert war.