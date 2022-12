Janssons frestelse kommt in Schweden zu Weihnachten auf den Tisch. Foto: imago images/Touchstone up-down up-down Festliches Essen zu Weihnachten Rezepte aus acht Ländern: Das wird in Rendsburgs Partnerstädten gekocht und gebacken Von Christina Köhn | 22.12.2022, 13:49 Uhr

Schweden, Frankreich, Polen, Niederlande – in all die Länder hat Rendsburg Verbindungen. Doch wie wird da Weihnachten gefeiert? shz.de schaut sich Traditionen an und verrät festliche Rezepte zum Nachkochen.