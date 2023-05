Wash World ist neu an der Friedrichstädter Straße. Foto: Landeszeitung up-down up-down Neue Waschanlage mit Abo-Tarif Wash World eröffnet in Rendsburg – und lockt mit Autowäsche für nur zehn Cent Von Aljoscha Leptin | 30.05.2023, 16:34 Uhr

Das dänische Unternehmen Wash World hat erstmals einen Standort in Deutschland eröffnet: an der Friedrichstädter Straße in Rendsburg. Hier finden Autofahrer alle Details zu dem Angebot – und zur Rabattaktion.