Rendsburg und Eckernförde Warntag am 14. September: Die Sirenen bleiben stumm – die meisten Handys nicht Von Michelle Ritterbusch | 13.09.2023, 10:31 Uhr Warn-Apps wie „Nina“ werden am Donnerstag beim Warntag im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Nutzer über die Übung informieren. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt am Donnerstag, 14. September, am bundesweiten Warntag teil. Die Bürger sollen auf Gefahrensituationen aufmerksam gemacht werden. Am meisten werden das vermutlich Smartphone-Nutzer merken.