Guten Morgen, Rendsburg! Ist er nicht so wichtig? Rendsburger bei Warntag 5 Minuten nach seinen Kollegen gewarnt Eine Kolumne von Aljoscha Leptin | 15.09.2023, 06:02 Uhr Beim bundesweiten Warntag fühlte sich ein Rendsburger etwas vergessen. Symbolfoto: IMAGO/Christian Ohde

Pünktlich um 11 Uhr machten am bundesweiten Warntag alle Handys in einem Rendsburger Großraumbüro Alarm. Nur bei einem Kollegen blieb es still. Er wurde erst weit nach den anderen Mitarbeitern gewarnt.