Vor Spielhalle in Rendsburg Kein Kennzeichen, Polizeiabsperrband am Spiegel: Wann wird dieses Auto abgeschleppt? Von Aljoscha Leptin | 10.09.2023, 12:15 Uhr Der Citroën wurde direkt vor einer Spielhalle abgestellt. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down

Vor der Spielhalle „Las Vegas“ in Rendsburg parkt seit einiger Zeit ein Citroën ohne Kennzeichen. Am Seitenspiegel hängt Polizeiabsperrband. Was hat es damit auf sich?