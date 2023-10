Von Rendsburg nach Barcelona Ausbildung einmal anders: Drei BBZ-Schüler lernen und arbeiten bald in Spanien Von Hans-Jürgen Kühl | 12.10.2023, 12:45 Uhr Bald schon gehen die angehenden Industriekaufleute Nane Jürgensen (von links), Meiko Pöppel und Sina Damman nicht mehr im BBZ in Rendsburg zur Schule, sondern in Barcelona. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down

Zum ersten Mal schickt das Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde drei Schüler an die feda EDU German Business School in Barcelona. Möglich macht das das Austauschprogramm Erasmus plus.