Rendsburgs Bürgermeisterin und Stadtpräsident Thomas Krabbes legen am Gedenkstein für die Opfer der Weltkriege im Hans Heinemann-Park einen Kranz nieder. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Kränze niedergelegt Volkstrauertag in Rendsburg: Ukraine-Krieg macht das Gedenken wieder aktuell Von Rainer Krüger, Horst Becker | 13.11.2022, 15:52 Uhr

Zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs wurde der Volkstrauertag vor 100 Jahren eingeführt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine hat er derzeit wieder an Bedeutung gewonnen. Das war auch beim Gedenken in Rendsburg zu spüren.