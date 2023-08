Mit mehr als 700 Kursen und Veranstaltungen geht die Volkshochschule Rendsburger Ring (VHS) ins Herbst- und Wintersemester. Das neue Programmheft, von dem 8000 Exemplare gedruckt wurden, liegt in Rathäusern, Büchereien und Buchhandlungen in der Region aus. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Semester wird am Sonntag, 3. September, um 11.15 Uhr mit einem Kulturfrühstück im Bürgerzentrum in Büdelsdorf offiziell eröffnet. Auf der Bühne stehen dann Jens Petersen und Hanne Pries. Beide singen „Herzenslieder“, die Schlager und das Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre präsentieren.

VHS beteiligt sich am Rendsburger Herbst

Schon vorher – am Sonnabend und Sonntag 26. und 27. August – lädt die VHS anlässlich des Stadtfestes „Rendsburger Herbst“ zu Tagen der offenen Tür in ihre Räumlichkeiten und zu besonderen Präsentationen und Vorführungen in den Innenhof des Kulturzentrums ein. Ein internationaler Markt mit Speisen aus verschiedenen Ländern gehört dazu. „Im vergangenen Jahr kamen an den beiden Tagen 5000 interessierte Besucher zu uns“, berichtet der VHS-Leiter Rainer Nordmann.

Rainer Nordmann und Elisabeth Pohlmeyer wollen das neue Programm der Volkshochschule unters Volk bringen: 8000 gedruckte Exemplare werden in der Region verteilt.

Gibt es besondere neue Angebote im Programm? „Im Bereich Gesundheitsbildung haben wir mehrere Kochkurse, in denen René Meyer mit den Teilnehmern ausschließlich vegetarisch kocht“, berichtet die zuständige VHS-Mitarbeiterin Elisabeth Pohlmeyer. Zu den 15 Sprachen, die man an der VHS lernen kann, gehört nun auch Norwegisch. „Endlich haben wir eine Dozentin gefunden. Die Nachfrage besteht schon lange“, erklärt Nordmann.

Eine besondere Bedeutung für die VHS habe das 2020 eröffnete Grundbildungszentrum erlangt,

betont der VHS-Leiter. „Es strahlt in den Kreis aus.“ Im ehemaligen Sanitätsgebäude der Eider-Kaserne direkt hinter dem Hohen Arsenal wird Grundbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen, in Ernährung und im digitalen Bereich vermittelt. „Das Grundbildungszentrum ist ein wichtiger Bildungsfaktor.“

An VHS werden jeden Tag 600 Geflüchtete unterrichtet

Nordmann weist darauf hin, dass die VHS im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ an jedem Tag 600 Geflüchtete unterrichte. „Pro Woche haben wir 60 Neuanmeldungen für Integrations- und Sprachkurse“, ergänzt Pohlmeyer.

Mehr Informationen: So funktioniert die Anmeldung bei der VHS größer als Größer als Zeichen Anmeldungen zu Kursen sind ab sofort möglich: Online über die Internetseite www.vhs-rendsburg.de, telefonisch unter 04331/20880, schriftlich per Anmeldekarte oder persönlich in der Geschäftstelle der VHS in der Arsenalstraße 2-10 in Rendsburg.

Ukrainische Flüchtlinge seien nicht mehr in der Mehrheit. Die meisten Geflüchteten kämen aus Afghanistan, gefolgt von Eritrea und dem Jemen. Viele könnten bei der Anmeldung in ihrer Muttersprache begrüßt und beraten werden, erklärt Nordmann. „Wir haben Mitarbeiter, die die Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Kurdisch, Russisch, Türkisch, Moldawisch, Albanisch und Ukrainisch abdecken. Das ist bei der Erstansprache in unserem Büro wichtig und hilfreich.“