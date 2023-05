Die Polizei hat Unfalldaten aus Rendsburg ausgewertet. Eine Erkenntnis: Die Fälle von Fahrerflucht haben deutlich zugenommen. Foto: Lutz Timm up-down up-down Mehr Verletzte in 2022 Unfallstatistik der Polizei für Rendsburg: An diesen Stellen kracht es besonders oft Von Aljoscha Leptin | 05.05.2023, 07:24 Uhr

987 Unfälle gab es im vergangenen Jahr in Rendsburg. Ein Plus von 117 Fällen im Vergleich zum Vorjahr. Ein Verkehrsknotenpunkt macht besonders große Probleme. In jeden dritten Unfall sind Radfahrer involviert. Sie sollen jetzt stärker kontrolliert werden.