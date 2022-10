Auch der Bahnübergang an der Schleswiger Chaussee ist von der Sperrung betroffen. Foto: Horst Becker up-down up-down Reaktivierung der Stadtbahn Verkehrsbehinderungen in Rendsburg: Diese drei Bahnübergänge werden gesperrt Von Aljoscha Leptin | 11.10.2022, 17:42 Uhr

Autofahrer in Rendsburg müssen sich auf Umwege einstellen. Die AKN Eisenbahn GmbH arbeitet an der Wiederbelebung der Rendsburger Bahnlinie in Richtung Norden. Hier gibt es den Überblick, welche Bahnübergänge zu welchen Zeiten gesperrt sind.