Veloroute 4 Bauarbeiten in Rendsburg: Gehweg und Fahrbahn am Stadtsee bis Ende Juni gesperrt Von Christina Köhn | 04.04.2023, 09:07 Uhr

Start in Fockbek, Ziel am Stadttheater in Rendsburg: So sieht die Veloroute 4 aus. Eine Etappe des Schnellwegs für Radfahrer wird nun am Stadtsee gebaut. Dafür muss der Jungfernstieg gesperrt werden.