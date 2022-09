Maren Schwitalla und Christian Zahl sind die Initiatoren der „Busbastler“, die auch Workshops zum Van-Ausbau veranstalten. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down „Caravan und Co.“ in Rendsburg Ein Leben im Van: Warum die „Busbastler“ den Ausstieg wagten Von Jan Melchior Bonacker | 23.09.2022, 13:21 Uhr

Daniel Wagner wagte mit Anfang 40 den Schritt: Das Eigenheim hat er verkauft und ist in den selbst ausgebauten Van gezogen. Was ihn und andere dazu treibt, erfährt man auf der Caravan und Co.