Hartmut Wiemer erinnert sich noch gut, als das Naturerlebnisbad Büdelsdorf verwüstet wurde. Das Freibad wird nachts videoüberwacht, Die Täter wurden so gefasst. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Einbrüche und Sachbeschädigung Nach Vandalismus im Freibad Flintbek: So ist die Lage im Raum Rendsburg Von Michelle Ritterbusch | 24.07.2023, 06:52 Uhr

Gewalt und Zerstörung – immer wieder gibt es im Sommer Berichte über Probleme in Freibädern, wie jüngst in Flintbek. Wie ist die Situation in Rendsburg und Umgebung? shz.de hat nachgefragt.