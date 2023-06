Der Penny-Supermarkt am Rendsburger Kreishafen. Foto: Horst Becker up-down up-down Schaden nach Unwetter Penny am Kreishafen in Rendsburg muss gesamtes Kühlregal-Sortiment wegwerfen Von Frank Höfer | 19.06.2023, 15:53 Uhr

Das Gewitter am Samstag hatte Spätfolgen für den Penny-Markt am Kreishafen in Rendsburg. Weil Kühlregale ausgefallen waren, landeten am Montagmorgen Lebensmittel kistenweise im Müll.