Unfall in Rendsburg Autofahrer beschädigt parkenden VW und fährt einfach weiter – Polizei sucht Zeugen Von Aljoscha Leptin | 15.03.2023, 14:58 Uhr

In der Gartenstraße in Rendsburg wurde ein regulär am Straßenrand abgestellter VW Touareg angefahren und erheblich beschädigt. Die Polizei hat bereits einen konkreten Hinweis zum Unfallverursacher.