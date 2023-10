Am Donnerstag, 5. Oktober, kam es gegen 09.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 zwischen Warder und Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Flensburg. Laut ersten Informationen der Polizei sollen fünf Lkw beteiligt sein. Die Autobahn in Richtung Norden ist derzeit voll gesperrt.

„Derzeit sind sowohl Polizeikräfte vom Autobahnrevier Neumünster als auch Rettungskräfte mit Rettungswagen, Notarztwagen und Hubschrauber unterwegs zur Unfallstelle“, so Polizeisprecher Sönke Petersen. „Näheres zum Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.“

Nähere Informationen folgen in Kürze.