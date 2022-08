Die Polizei wurde am Sonntagmorgen, 7. August, zu einem Fahrradunfall in Rendsburg gerufen (Symbolfoto). FOTO: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Zusammenstoß am Morgen Unfall in Rendsburg: Radfahrer schwer verletzt - Alkohol war im Spiel Von Rainer Krüger | 07.08.2022, 11:27 Uhr

An dem Unfall am Sonntagmorgen, 7. August, in der Danziger Straße waren zwei Radfahrer beteiligt. Das ist bis jetzt bekannt.